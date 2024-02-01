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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

90 طالبا وطالبة يشاركون بدورة مهارات التوظيف بجامعة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتكثيف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة؛ وذلك إيمانا بأهمية تنمية المهارات الذاتية لدى الطلاب، والتي تساعدهم في اختراق مجالات العمل ووفقاً للاحتياجات المطلوبة.

جاء ذلك بالتزامن مع تفقد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للمركز الجامعي للتطوير المهني؛ لمتابعة الدورات التدريبية المنعقدة خلال إجازة نصف العام.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز.

وطالب الدكتور محمد عبد النعيم بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بتكثيف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز، لأهميتها في ربط الخريج بسوق العمل.

كما طالب "عبد النعيم" بإعطاء الأولوية لطلاب السنوات النهائية؛ لأنهم الأقرب للانضمام لسوق العمل.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الجواد الى أن الدورة المنعقدة الآن بالمركز تدور حول مهارات التوظيف والHR، ويشارك بها 90 طالبا وطالبة.

اجازة نصف العام الدورات التدريبية الدكتور ناصر مندور المركز الجامعي للتطوير المهنى