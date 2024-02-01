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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا حول وقف تمويل الأونروا

الأونروا
الأونروا
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " وقف تمويل الأونروا.. الولايات المتحدة وحلفائها يصدقوا الرواية الإسرائيلية".

وقال التقرير: "هل هو تناقض في المواقف أو تغير في الظروف أو اختبار لردود فعل المعارضين والمؤيدين لسياسات واشنطن".

وأضاف: "تساؤلات مشروعة في ظل القرارات والتصريحات الصادرة عن واشنطن، فالولايات المتحدة كانت الأسبق في اتخاذ قرار لوقف دعم الأونروا تجاوبا أو استجابة لادعاءات إسرائيلية ضد عدد من موظفي الوكالة قالت إنهم متورطون في عملية طوفان الأقصى".

وتابع: "الموقف الأمريكي لا يمكن توصيفه إلا أنه عقاب جماعي لوكالة امتد جهدها لإغاثة الفلسطينيين عقودا فضلا عن تجاهله أو تغافله عن أن غالبية الفلسطينيين تؤويهم الأونروا علميا وصحيا وماديا في ضوء انتهاكات ممتدة للاحتلال وحكومته المتعاقبة، ولأن الناس على دين قياداتهم فقد بادرت عدد من العواصم الكبرى في العالم باتخاذ نفس القرار الأمريكي وتعليق تمويل الأونروا دون انتظار أي تحقيق".

الأونروا الولايات المتحدة عملية طوفان الأقصى