السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبو قير - المنتزه لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية اعتبارا من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبو قير / المنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير) اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 لانتهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023، ويذكر أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة أولى.

جدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة الإسكندرية، كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطاري 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.