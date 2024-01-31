رسميًا.. سيف جعفر يوقع على عقود العودة للزمالك "صور"

نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في إنهاء صفقة سيف فاروق جعفر بشكل رسمى في الساعات القليلة قبل غلق باب القيد.

ويعد سيف جعفر ابن النادي من الصفقات المميز للزمالك مع عبد الله السعيد.

ولعب حسام المندوه أمين صندوق الزمالك دور مهم مع باقي أعضاء المجلس في إنهاء ملف الصفقات وتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورحل عبدالله جمعة لاعب الزمالك، رسميا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بسبب إصابته المتكررة.

وفسخ الزمالك عقده مع اللاعب بالتراضي ومنحه الاستغناء الخاص به، في المقابل تنازل عبدالله جمعة عن مستحقاته المتأخرة في الزمالك.

كما رحل عن الزمالك عمرو السيسي لاعب خط الوسط إلي فريق فيوتشر في صفقة انتقال ناصر ماهر من فيوتشر للزمالك.

كان الزمالك قد تعاقد حتي الآن مع، سيف جعفر، وأحمد حمدي، وعبدالله السعيد، ومهاب ياسر، ومحمد عاطف، زياد كمال، وموتيابا، وناصر ماهر، وياسر حمد.