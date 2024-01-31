الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يصعق بيرنلي بمشاركة هالاند

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين دون رد، حيث سيطر مان سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة في أغلب الأوقات، في ظل غياب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي جلس على مقاعد البدلاء، وشارك في الشوط الثاني في الدقيقة 71 بدلًا من كيفين دي بروين.

أحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدفي السيتي في الشوط الأول في الدقيقتين 16 و22، أحدهما من صناعة ماتيو نونيز، والثاني من صناعة رائعة من البلجيكي دي بروين.

وفي الشوط الثاني، عزز رودري تقدم السماوي بهدف ثالث في الدقيقة 46 من صناعة فيل فودين، واستمرت هذه النتيجة حتى الوقت بدل من الضائع حينما سجل أمين الدخيل هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90+3، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي على بيرنلي بنتيجة 3-1.

وبتلك النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.