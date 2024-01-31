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الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. المجاعة في غزة.. وقف التمويل يُهدد "الأونروا"

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 1 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المجاعة في غزة.. وقف التمويل يُهدد "الأونروا"
القصف الإسرائيلي يجبر الأطفال على ترك منازلهم.. والمياه غير صالحة للشرب
هيستريا صهيونية.. الجيش الإسرائيلي يضخ كميات كبيرة من المياه في "أنفاق حماس"
صاروخ مضاد للسفن.. إطلاق نار حوثي جديد على بارجة حربية أمريكية في البحر الأحمر
60 شخصية يهودية معتدلة.. يهود فرنسيون يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
إدانة جديدة.. الحكم على عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد
الانتخابات الروسية.. انسحاب مرشحين أحدهما يدعم بوتين
نفاد الذخيرة.. 5 زعماء أوروبيين يدعون إلى تسريع  الدعم العسكري لكييف

غزة الأونروا حماس البحر الاحمر