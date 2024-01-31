اقرأ غدا في "البوابة".. المجاعة في غزة.. وقف التمويل يُهدد "الأونروا"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 1 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المجاعة في غزة.. وقف التمويل يُهدد "الأونروا"

القصف الإسرائيلي يجبر الأطفال على ترك منازلهم.. والمياه غير صالحة للشرب

هيستريا صهيونية.. الجيش الإسرائيلي يضخ كميات كبيرة من المياه في "أنفاق حماس"

صاروخ مضاد للسفن.. إطلاق نار حوثي جديد على بارجة حربية أمريكية في البحر الأحمر

60 شخصية يهودية معتدلة.. يهود فرنسيون يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

إدانة جديدة.. الحكم على عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد

الانتخابات الروسية.. انسحاب مرشحين أحدهما يدعم بوتين

نفاد الذخيرة.. 5 زعماء أوروبيين يدعون إلى تسريع الدعم العسكري لكييف