منتخب سوريا يودع كأس آسيا بالخسارة من إيران بركلات الترجيح

ودع منتخب سوريا، مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس آسيا 2023، من دور الـ16 بعد الخسارة من إيران بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

ويقود منتخب سوريا فنيًا، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ويعاونه عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ومحمود فايز مدربًا عامًا للمنتخب السوري.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم منتخب إيران على سوريا بهدف للا شئ، سجله مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السوري في إحراز هدف التعادل عن طريق عمر خربين من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مهدي طارمي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المنتخب الإيراني المباراة بـ10 لاعبين، قبل أن تتجه مواجهة دور الـ16 بين المنتخبين إلى شوطين إضافيين.

واستمر التعادل الإيجابي بين سوريا وإيران في الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بنتيجة 5-3.

وبذلك، أقصى منتخب إيران نظيره السوري من كأس آسيا 2023، ليواجه اليابان في الدور ربع النهائي.