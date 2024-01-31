ناقد رياضي: النسخة الحالية للمنتخب الأسوأ والأفضح

قال الناقد الرياضي أحمد سعيد، إن السقوط المدوي لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية كان سقوطًا يليق بالمنظومة الكورية الهشة والمرتعشة الغير قادرة على التخطيط لمدة دقيقة واحدة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية للمنتخب هي الأسوأ والأفضح والأسوأ والأفقر.

وتابع "سعيد"، خلال برنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس": "صدق أو لا تصدق، منتخب مصر ذهب إلى المشاركة في كأس الأمم، ورجع تاني مصر دون أن يحقق فوزًا واحدًا، منتخب مصر لم يحقق فوزًا واحدًا في أربع مباريات أمام منتخبات من التنصيف الرابع والثالث".

وأضاف أن منتخب مصر أحرز 7 أهداف، واهتزت شباكه 7 مرات، معقبًا: "منتخب مصر في الأربع مباريات كانت يتأخر في النتيجة، وكان يسعى لتحقيق التعامل الأربع تعادلات التي تحققت كانت مشاريع هزيمة".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة ضعيف، معقبًا: "كلكم فشلة، ما حدث في البطولة وصمت عار في تاريخكم، واستمراركم في مناصبكم وعدم رحيلكم يعني موت الكورة المصرية".