محافظة القليوبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار مابين متوسطة وشديدة ضربت أنحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

وتزامنًا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعددا من المعدات لرفع آثار الأمطار وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلى الطرق الرئيسية.

سقوط أمطار

received_809265684548481

received_1395563591332233

received_785012893440338

received_3744852429079882