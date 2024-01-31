المنيا تكثف حملات النظافة والتجميل بمراكز المحافظة

تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة المنيا، حملات النظافة والتجميل في القرى والعزب لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المدن، بالتنسيق مع جهاز النظافة تجميل المدن وتعقيم أماكن تجمعات القمامة وتطهيرها من الحشرات والملوثات بطرق آمنة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتى تهدف إلى تطوير المدينة وتجميلها، جاء ذلك فى إطار جهود محافظة المنيا المستمرة لتجميل القرى والمدن ورفع كفاءة الطرق وزراعة الأشجار.

حيث تم العمل على تنفيذ العديد من المشاريع البيئية وتوسيع المساحات الخضراء في الفترة الأخيرة، وتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"؛ لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، وما زال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وفى هذا الإطار كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على الصحة العامة.

ففي مراكز (مطاى - بنى مزار- مغاغة - سمالوط )، قامت الوحدات المحلية بحملات مكثفة للنظافة ورفع الاشغالات، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى حملات مكثفة النظافة اليومية بأحياء شرق وغرب وجنوب وشمال المدينة وتم رفع الأتربة على جانبي الطريق الدائري ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري.

وفى مركز بنى مزار واصلت الوحدة المحلية تكثيف أعمال النظافة بقرى أبو جرج والحسينية وحى شرق المدينة، ورفع كفاءة الإنارة بشلقام واستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بقرية اعطو وتمهيد وتسوية عدد من الطرق، واستجابة لشكوى المواطنين بحي شمال بوجود كسر بماسورة المياه الرئيسية بشارع المحكمة أمام ميدان الشهداء، فقام حى شمال بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى وتم إصلاح العطل وسحب المياه بسيارة الكسح، واستمرت حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز ومدينة مغاغة حيث شملت طريق مصر أسوان الزراعى وأحياء المدينة وتم عمل تجميل لمدخل قرية آبا، ووضع بوابة جديدة واستكمال اعمل دهانات للبلدورات وتركيب سيراميك بطول سور الإبراهيمية، بالإضافة إلي اعمال النظافة بطريق مصر اسوان الزراعي ومدخل قرية العباسية وعباد شارونه، وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط جهودها في منظومة النظافة حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة بالشوارع والطرق بقرى المركز.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز (المنيا – ديرمواس – ملوى – أبوقرقاص) جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة من قرى ( نزلة حسين – البرجايه- بني احمد الغربية – دمشير) وأحياء المدينة وصيانة كشافات إنارة بطريق عزبة الحكيم ببني أحمد الغربية ومتابعة أعمال الصيانة بههيا والكوم الاحمر بدمشير.

وفى ديرمواس تم عمل حملة نظافة ورفع مخلفات بقري ( نزلة عبد المسيح – مرجان- البدرمان – دلجا ) وتمهيد وتسوية عدد من الطرق الرئيسية ومداخل قرى ( نزلة البدرمان - نزلة محمود - أبو خلقة ) وتم صيانة أعمدة الإنارة العامة بنزلة البدرمان.

وواصل مركز ملوى جهوده فى رفع كافة المخلفات من قرى المركز والمدينة من خلال الحملات المكبرة ونقل المخلفات إلى الظهير الصحراوى، وتم تنفيذ حملة نظافة مكثفة بمدينة أبوقرقاص، بالإضافة إلى حملة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بقري ( أبوقرقاص البلد - بنى موسى - أبيوها ).