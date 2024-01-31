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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالتعدي على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة

التعدى على طبيب داخل
التعدى على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة محدثًا إصابته.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط  (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) لقيامه بالتعدي بالضرب على (طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية) وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور، لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالقاهرة طبيب مستشفى ضبط