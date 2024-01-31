كأس آسيا.. تشكيل هجومي لإيران أمام سوريا

أعلن أمير غالينوي المدير الفنى للمنتخب الإيرانى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره السورى، بعد قليل على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا والتى تستضيفها قطر.



وجاء تشكيل منتخب إيران كالتالى:



حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: هاجسافي وشجاع خليل زاده وروزبه جشمي ورامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم وسامان قدوس.

خط الهجوم: مهدي غايدي ومهدي طارمي وعلي رضا جهانبخش وسردار أزمون.

ومن المفترض أن يلتقى الفائز من تلك المباراة بالمنتخب اليابانى الذى حقق الفوز على نظيره البحرين.