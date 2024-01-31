المقاولون ينهي إجراءات ضم الرباعي شبراوي ومودي وعنتر والنيجيري معز

أنهي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات ضم محمود الشبراوي قادما من نادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.



ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة موسمين ونصف الموسم وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية والممتد حتى الأربعاء المقبل.



وحصل النادي على توقيع أحمد عبد العزيز مودي لاعب الهلال الليبي في صفقة انتقال حر أيضا، حيث وقع على عقود انتقاله للمقاولون لمدة موسم ونصف لينتظم في تدريبات الفريق.

كما أتم نادي المقاولون إجراءات ضم محمد عنتر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، حيث أنهى النادي الاتفاق مع سيراميكا وحصل على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم ليتم قيد اللاعب في قائمة الفريق.



وخضع اللاعب للكشف الطبي وانتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد عودة.



وضم نادي المقاولون العرب اللاعب النيجيري أديوي معز إفيلوا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.