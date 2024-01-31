بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين

تدرس بريطانيا إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر، لمواجهة هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون.

ويأتي ذلك في أعقاب تحذير الحوثيين من مواجهة طويلة الأمد في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا بالعالم.

وقال جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة البريطانية، إن المملكة المتحدة قد "تتعاون مع الأمريكيين" وتتدخل "لسد فجوة" في البحر الأحمر.

وتمتلك المملكة المتحدة حاملتي طائرات مصممتين لحمل طائرات مقاتلة من طراز F-35، إحداهما هي HMS Prince of Wales، التي ستواجه أول عملية قتالية لها إذا تم نشرها، والثانية هي "HMS Queen Elizabeth"، التي أرسلت للقتال مرة واحدة من قبل.

وتسببت هجمات الحوثيين في تأخير كبير في الشحن العالمي، إذ تمّ إعادة توجيه الناقلات وسفن الحاويات حول إفريقيا لتجنب مضيق باب المندب الضيق، نقطة الدخول إلى البحر الأحمر بين اليمن وجيبوتي.

وأوضح هيبي أن شركة الطيران الأمريكية، يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، يجب أن تعود قريبًا إلى الولايات المتحدة.

وقال: "لا يمكن لأيزنهاور البقاء هناك إلى الأبد، وبالتالي هناك شيء يتعلق فقط بالحفاظ على وجود حاملة طائرات في المنطقة، إذ يمكن أن نتعاون مع الأمريكيين لتوفير القدرة هناك".

وذكر أنّ حاملات الطائرات التابعة للبحرية الملكية يمكن استخدامها "عندما تعود آيزنهاور إلى الوطن.. إذا لزم الأمر لسد فجوة في عمليات الانتشار الأمريكية".