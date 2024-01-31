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الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الدفع بـ3 سيارات أحوال مدنية متطورة في 3 مناطق بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

سيارات الاحوال المدنية
سيارات الاحوال المدنية الحديثة في القاهرة والجيزة
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واصلت وزارة الداخلية، تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.


وفى ضوء استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لسيارات الخدمة الفورية "إكسبريس"، تقرر الدفع بـ 3 سيارات لمواقع (داون تاون ومجمع البنوك بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة) ، و(هايبر وان بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة)، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للمواطنين.


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. 

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التكنولوجيا الحديثة يارات الخدمة الفورية إكسبريس قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية