برسم الحنة.. استمرار المشاركة المميزة لمنتجات شلاتين وحلايب بمعرض القاهرة الدولى

شهد جناح حلايب وشلاتين في معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 55 اقبالا شديدا من زوار المعرض علي رسم الحناء باشكال مختلفة لما لها من طابع مميز يحمل لمسات فنية فريدة تجسد طبيعة الحياة الهادئة بجنوب البحر الاحمر .

كما يستمر الجناح في تقديم المنتجات من الحرف اليدوية التى تعبر عن تراث وهوية اهالينا بالجنوب واهم المنتجات الشنط والاكسسوارات والاطباق المصنوعة من خامات الجلود الخوص والخرز ويوجد مجموعة من تصاميم الأزياء التي تعكس ثقافة وهوية وعادات وتقاليد أهالي حلايب وشلاتين.. وأن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لأنه يتم إبراز المنتجات الخاصة بالعطور والبخور والتجميل والمشغولات اليدوية

وأوضحت كريمة سعيد، المسئولة ان جناح «حلايب وشلاتين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة 3، يجسد التنوع الثقافي المصري بجميع أشكاله المختلفة وان هذه المشاركة الثالثة لها داخل معرض الكتاب الذي تعتبره منفذ بيع وتسويق رئيسي لمنتجاتهم: «بنشارك بمشغولات وحرف يدوية، مما يوفر فرص عمل وزيادة دخل للمرأة المعيلة،بجانب نشاط لفرقتنا للفنون الشعبية التي تقدم عروض فنية لأهالينا في حلايب وشلاتين، وجاءت هنا لتقديم فقرات لجمهور المعرض.

تاتى المشاركة بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة المشاركة المجتمعية بالمعارض لنشر ثقافة اهالينا في جنوب البحر الاحمر من خلال عرض منتجاتنا المميزة والمشاركة في كافة المحافل سواء المصرية او العالمية وايضا انطلاقا من سياسة المحافظة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة .

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 التي تقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

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