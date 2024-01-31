تحالف الأحزاب المصرية يبحث الاستعدادات النهائية للمشاركة في المرحلة الثانية للحوار الوطني

يعقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا مساء اليوم الاربعاء بمقر حزب إرادة جيل، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة فى جلسات الجولة الثانية للحوار الوطنى والتى تبحث الشق الاقتصادى.

واكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية . أن طرح القضايا الاقتصادية، ومناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة على مائدة الحوار الوطني يؤكد أهميته الشديدة، ودوره الفعال في تناول الأحداث والتحديات والوقوف أمامها، وبدء المرحلة الثانية خطوة إيجابية تهم جميع المصرين.

ولفت مطر إلى ان التحالف منذ انطلاق جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطنى لديه رؤي استراتيجية بأهمية المحور الاقتصادي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية.

و شدد مطر على ضرورة تكاتف جميع الأحزاب والقوى السياسية خلف القيادة السياسية لوضع حلولا واطروحات من شأنها العمل على تحسين الأوضاع في شتى المجالات.

