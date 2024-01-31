برلمانية: استئناف جلسات الحوار الوطني سيضع توصيات فاعلة لمواجهة التضخم

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي خلال الفترة القادمة، واستئناف جلسات الحوار الفعلية والتركيز على الشأن الاقتصادي.

وقالت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجيه السيسي باستئناف الحوار يكشف أهميته واعتراف الدولة واحترامها الشديد لتوصياته.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استكمال جلسات الحوار الوطني، فى الفترة الراهنة، سيكون أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الازمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق، سيسهم فى الخروج بتوصيات تساعد على الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الازمة الحالية.

ولفتت الناىبة ولاء التمامى، أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، رغم مكانته وقدرته على الصمود أمام موجات التضخم وكورونا والحرب الروسية الاوكرانية علاوة على اتساعه بعد عمليات التنمية الشاملة والمشاريع القومية الكبرى.

واختتمت أن استئناف الحوار الوطني بالتركيز على القضية الاقتصادية سيكون فعالا لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم والعمل على تعزيز أمنها القومي.

