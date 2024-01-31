الفرق بين النجاح الحقيقي والوهم المزيف وكيف تحققه؟

النجاح هو هدف لكل شخص في الحياة سواء في الحياة العلمية او العملية او في علاقاته الاجتماعية قد يعتقد شخص انه ناجح ولكنه يعيش وهم النجاح هو ليس نجاح حقيقي فالنجاح الحقيقي له دلالات ومعايير يجب ان تتوافق على الشخص وما قدمه وحققه حتى لا يعتبر نجاح مزيف لذلك تبرز "البوابة نيوز" الفرق بينهما وفقا لخبراء تطوير الذات والتنمية البشرية.

معنى النجاح الحقيقي

النجاح الحقيقي شعور داخلي ينبع من الداخل يشعر الفرد فيه بتحقيق انتصار غير مرتبط بما قدمت الاشخاص الآخرين حوله اونجاحتهم، فنجاح الشخص الحقيقي هو المرتبط بمراحل ينتقل فيها الشخص من تحقيق انجاز للدخول في خطوة انتقالية جديدة لتحقيق انجاز جديد دون توقف للشغف والحماس ناحية تحقيق النجاح او حتى الشعور بالفراغ لان الانسان الناجح بشكل حقيقي يشعر بأن الوقت غير كافي لتحقيق خططه واهدافه لانه يمتلك نمط تفكير صحي ومتوازن.

النجاح المزيف

يكون مرتبط بانتصارات الآخرين ونجاحهم وليس مرتبط بنجاح الشخص ذاته او ما قدمه فهذا يعتبر توهم للنجاح وهذا الشعور يعتبره الخبراء الحفرة التي تقود للفشل، فمثلا النجاح الذي يصنف بترقية في العمل او تحقيق بعض المال ثم الشعور بعده بالفراغ وعدم التطور يعد نجاح مزيف، كما ان الشعور بالحافز للنجاح وقت قصير ثم يزول هو نجاح مزيف لان يأتي بعده شهور بالفشل وعدم تحقيق اي انجاز.

فتحقيق مال سريع بانجاز واحد وهو مجرد مبلغ ليس انجازا فالمال نتيجة لمرحلة وليس غاية فيجب ان يكون هدف الشخص الانتقال بمرحلةاعلى وتحقيق نجاح متتالي واكبر من السابق.

نصائح حتى لا تقع في وهم النجاح أو النجاح المزيف:

تطوير الذات ونمط التفكير بشكل مستمر لمواكبة التطور البشري.

وضع خطة محددة للشخص والعمل على تحقيق اهدافها بالتركيز والعمل الجاد

تقييم الانتصارات حتى ولو صغيرة من اجل السعي لتحقيق الهدف الاكبر والاسمى لذلك يجب على الشخص ان يكون فخور بنفسه علىالجهد الذي يبذله كنوع من التحفيز والدعم من اجل الاستمرار والوصول الى الغاية العظيمة.

أن يكون الشخص ودود مع نفسه ومع الآخرين ولا يضغط على نفسه او يكثر اللوم وقت عدم النجاح أو حدوث الامور بالشكل غير الذييضعه في عقله.

يجب ان يستوعب الشخص ان كل فرد له ظروفه الخاصة ورحلته الخاصة يكون لديه التجربة الخاصة به حتى لا يدخل في نسخة مزيفة منانتصارات الآخرين لان النجاح الحقيقي له مقاييس داخلية وخاصة نابعة من الذات يقود الشخص لتحقيق اهدافه.

النجاح الحقيقي لا يقاس بالثروة وحدها فالسعادة وتحقيق الاحلام واستغلال الطاقة الداخلية للشخص وتحقيق شىء وعمل مميز هوالنجاح.

يجب ان يتعلم الشخص من اخطاؤه الماضية والتغلب عليها ونسيانها.

التسامح مع كل الناس من صفات الشخص الناجح فلا يوجد شخص ناجح الا ومتسامح مع من حوله فهو الوسيلة الافضل لتحقيق النجاحالباهر.

تقبل الواقع والحاضر والماضي والتعايش معهم بكل المتاعب والامور الشاقة ويعمل على تحقيق نجاحه بالرغم من الصعوبات وان يصبح الشخص إيجابي.

أنواع النجاح مختلفة هناك طرق شرعية وطرقة مزيفة ونجاح حقيقي بدون وسائل غش وكذب لذلك يجب ان يسعى الشخص لان يحقق هدفهبكل طرق العمل الشرعي.