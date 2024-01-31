محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا برلمانيا دنماركيا رفيع المستوى

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وفد برلماني رفيع المستوي من دولة الدنمارك من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، خلال وصوله الي مطار العريش الدولي في زيارة الي محافظة شمال سيناء، في حضور عدد أعضاء من السفارة الدنماركية في القاهرة، اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ولطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية ومحافظة شمال سيناء في استقبال المساعدات المتنوعة من مختلف دول العالم والتي تصل عن طريق البر أو البحر عن طريق عدد من الموانئ المصرية ومن بينها ميناء العريش البحري أو عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي.

وأكد المحافظ علي قيام الوفد بزيارة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش والتي يتم تخزين المساعدات الخاصة بقطاع غزة فيها، وزيارة معبر رفح البري وتفقد شاحنات المساعدات أمام المعبر، وزيارة الجرحي الفلسطينيين والذين يتلقون العلاج في مستشفي العريش العام .

وثمن أعضاء الوفد الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية في احتواء الموقف في الشرق الأوسط ووقف الحرب علي غزة وإقرار السلام في المنطقة.

يذكر أن الجمعية البرلمانية لحلف الناتو تأسست في العام 1955 وتعد برلمانًا دوليًا، تستخدم كمنظمة برلمانية دولية استشارية لحلف شمال الأطلسي" الناتو ".