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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشيلسي يسعى لاستغلال صحوة انتصاراته أمام ليفربول في قمة البريميرليج

ليفربول
ليفربول
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "أنفيلد"، لمتابعة قمة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، بين ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره تشيلسى.
ويسعى فريق ليفربول، لحصد الثلاث نقاط من قمة اليوم، من أجل تعزيز صدارته لمسابقة البريميرليج، والبقاء على القمة منفرداً من خلال تخطي تشيلسي الجريح الذي يحتل حاليا المركز العاشر.
فيما يأمل تشيلسي، لتخطى عقبة ليفربول، ومواصلة سلسلة انتصاراته التي بدأها قبل ثلاث جولات حسنت من وضعه قليلاً فى جدول ترتيب المسابقة.
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 48 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز خلالها فى 14 لقاء، وتعادل فى 6 وهزم فى مباراة وحيدة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الوصيف، الذى حصدها من 22 مواجهة فى الدورى، ومانشستر سيتى الغريم التقليدى.
بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة، والذى حصدهم من 21 مواجهة، حقق الفوز فى 9 مباريات ، وتعادل فى 4 ، وهزم فى 8 مباريات .

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