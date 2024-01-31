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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يقتحم محطة وقود قرب مخيم الجلزون شمال رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محطة وقود قرب مخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

يذكر أن جيش الاحتلال قد اقتحم أمس باحة مستشفى الأمل ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد تدميره السور المحيط بالمباني وأطلق النار والقنابل الدخانية.

فيما طالبت الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية والمرضى والنازحين، موضحة أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

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