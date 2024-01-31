بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وعودة الأجواء لطبيعتها

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا للتقلبات الجوية التي نعيشها منذ أمس وأول أمس وخاصة في انخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن هذه التقلبات سببها الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وهي كتل شديدة البرودة بشكل كبير تمر على البحر المتوسط، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي تساعد بشكل كبير على حجب جزء كبير من أشعة الشمس على مدار اليوم وانخفاض قيم درجات الحرارة.

وتابعت، أن قيم درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات والعظمى على القاهرة الكبرى متوقع تسجيلها 16 درجة مئوية والمحسوسة تكون من 13 إلى 14 درجة مئوية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون بارد نهارًا على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مؤكدة أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى ليلًا 9 درجات مئوية.

وأكدت، أن الحالة الجوية المتقلبة من المتوقع استمرارها يوم الجمعة القادمة، وتبدأ سرعات الرياح يوم السبت المقبل في الهدوء على أغلب محافظات الجمهورية مع قلة كميات الأمطار، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الشتوية المعتادة.

وحذرت من كميات الأمطار الموجودة فى المحافظات الساحلية، خاصة فى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، لأن هناك استمرارية لسقوطها بشكل كبير، ناصحة بالإبتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء تام، وإرتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.