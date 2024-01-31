اليوم.. طقس بارد وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 16 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ويشهد الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى و القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 9 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 16 والصغرى 4 ، وعلى جنوب الصعيد 18 العظمى والصغرى 7 درجة .