الميركاتو الشتوي.. تعرف على صفقات مميزة أبرمها الزمالك

نجحت إدارة الزمالك، في حسم عدد من الصفقات المميزة في الساعات القليلة الماضية، وذلك في الميركاتو الشتوي بشهر يناير .

تعاقد الزمالك حتى الآن مع محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش، وناصر ماهر لاعب فيوتشر، واللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا في خط الوسط المهاجم، ومحمد عاطف لاعب طنطا .

بينما تحاول إدارة الزمالك في الساعات الجارية حسم التعاقد والحصول على الاستغناء الخاص بكل من، المدافع ياسر حمد، وعبدالله السعيد وسيف جعفر من فريق بيراميدز، وعبدالرحمن شيكا من طلائع الجيش، ومهاب ياسر من الداخلية، وأحمد حمدي المحترف في كندا، والبرازيلي سوزا .

ويخطط الزمالك لضم عدد كبير من اللاعبين السوبر من أجل المنافسة على كأس الكونفيدرالية وكأس مصر ومسابقة الدوري.