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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تهدد برد متدرج على استهداف القوات الأمريكية في الأردن

المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية اتخاذ رد متدرج على الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن.

وأوضح كيربي، في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية ونقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن الرد المحتمل لن يكون مجرد إجراء واحد، بل قد يشمل عدة إجراءات.

تأتي تصريحات كيربي عقب تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم، حيث أكد أنه قد اتخذ قرارًا بشأن كيفية الرد على الهجوم، مع التأكيد على عدم رغبة الولايات المتحدة في شن حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، كما قد حمّل بايدن إيران مسؤولية تزويد المجموعات الموالية لها بالسلاح.

جون كيربي القوات الأمريكية الأردن