اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا شهر ونصف شرط جزائي والبرتغالي يرفض

يواجه مجلس ادارة اتحاد الكرة ازمة جديدة، مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، بعد توديع الفراعنة لبطولة كأس الامم الافريقية من الدور ال 16 والظهور بشكل سيئ.

قرر اتحاد الكرة فسخ عقد البرتغالي وعرض مبلغ شهر ونص كشرط جزائي بدلا من ثلاثة اشهر وفقا لبنود التعاقد معه أثناء توليه تدريب منتخب مصر.

وابلغ حازم امام عضو الجبلاية والمشرف علي المنتخب فيتوريا بفسخ العقد بالتراضي ودفع شرط جزائي بقيمة شهر ونصف من راتبه بدلا من ثلاثة لكن البرتغالي قد رفض.

ويكثف مجلس إدارة الجبلاية بنهاء الازمة في اسرع وقت واقل الخسائر المادية للاتفاق مع مدرب جديد لتولي تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.

وكان قد سلم البرتغالي فيتوريا تقرير مفصل لحازم امام يحتوي علي اسباب الخسارة وتوديع بطولة الامم الافريقية.