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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: متفائل بمستقبل النشر في مصر

سعيد عبده رئيس اتحاد
سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين
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قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنّ المواطنين في محافظات الوجه البحري والوجه القبلي مهتمون بالقراءة أكثر من الأهالي في القاهرة. 


وأضاف عبده، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، أنّ الحصول على الكتب مرتبط بالرغبة والقدرة على الشراء، موضحًا: "برغم كل الأحداث متفائل بمستقبل النشر في مصر، فهنا بالمعرض القاهرة الدولي للكتاب رحلة للثقافة ولا يقتصر الأمراء على الحصول على الكتب". 


وتابع رئيس اتحاد الناشرين: "منذ ساعة كنت في اجتماع مع الأمين لاتحاد الناشرين الدولي، وأنا متفائل برغم كل الأحداث إيمانا بهذه المهنة، حيث أمارسها منذ عام1973، أي منذ ما يزيد عن 50 عاما، ومررنا فيها بتجارب ومشكلات كثيرة جدا، ولكن نعبرها بإرادة وغدا سيكون أفضل، ودورنا هو أن نقدم التفاؤل للناس، ولا يمكن أن نصدر التشاؤم والإحباط ولنا دور في بناء الإنسان وتنمية قدراته". 
 

سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين اتحاد الناشرين معرض القاهرة الدولي للكتاب