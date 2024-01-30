رئيس "موازنة البرلمان" يكشف عن السعر المناسب للجنيه

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي عليه أن يوفر الدولار عند 31 جنيها للسلع الرئيسية، كما أن المركزي عليه أن يحجب السيولة من جسم الاقتصاد المصري، من خلال ممارسة سياسات تشدديه، مع ضرورة زيادة المرتبات والمعاشات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن بعثة صندوق النقد الدولي جاءت لمصر للقيام بالمراجعات المؤجلة، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في التمويل من قبل صندوق النقد الدولي من 3 لـ6 مليار وقد يصل التمويل لـ10 مليارات دولار، كما أن هناك تدفقات أخرى من شركاء مصر، وهذا من شأنه أن يوفر حصيلة كافية للدفاع عن الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن تحريك سعر الجنيه قد يبدأ بسعر سوق الموازية، ومن ثم العمل على توفير الدولار في البنوك، ومع الوقت سينخفض السعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن السعر المناسب للجنيه يتراوح ما بين 39 لـ40 جنيها أمام الدولار، بعيدًا عن المضاربات.



