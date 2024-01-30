لبنان والمغرب يدينان الهجوم الإرهابي على الحدود الأردنية السورية

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير الذي استهدف أفرادًا أمريكيين على الحدود الأردنية، مما أسفر عن خسائر في الأرواح وسقوط جرحى.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء أن هذا الهجوم يعتبر انتهاكًا لأمن وسيادة الأردن الشقيق، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تصعيد خطير وتوتر في المنطقة.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن تضامنها مع الأردن، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها السلطات الأردنية لحفظ أمنها واستقرارها، داعية جميع الأطراف المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقف التصعيد والتوتر.

ومن جهتها، أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على أحد المواقع الحدودية الأردنية-السورية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين.

وفي هذا السياق، جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التأكيد على رفض وشجب المملكة لأي أعمال إرهابية مهما كان مصدرها والباعث عليها، والتي تهدد أمن واستقرار المملكة الأردنية الشقيقة.

وأعرب بوريطة عن التضامن التام للمملكة المغربية مع الأردن، وعن صادق التعازي للولايات المتحدة الأمريكية، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية المغربي أجرى مباحثات في الرباط اليوم مع نائبة وزير الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي.