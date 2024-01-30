سول: التحالف مع واشنطن تطور إلى مستوى غير مسبوق

عقد وزير خارجية كوريا الجنوبية، جو تيه-يول، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع السفير الأمريكي لدى سول، فيليب جولدبيرج، لمناقشة سبل تعزيز التحالف الثنائي بين البلدين والتعاون الثلاثي مع اليابان، وذلك وسط التهديدات المتزايدة التي تواجهها كوريا الشمالية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ونقلته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)، أكد جو، أن التحالف مع الولايات المتحدة قد تطور إلى مستوى غير مسبوق، خاصة بعد احتفال الحليفين بالذكرى السبعين لتأسيس التحالف الثنائي العام الماضي.

من جهته، أشار جولدبيرج إلى الإنجازات التاريخية التي تحققت بين البلدين، بما في ذلك اجتماع قمة بين زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في كامب ديفيد في أغسطس الماضي.

وأعرب الجانبان عن أسفهما العميق إزاء استمرار كوريا الشمالية في خطابها العدواني واستفزازاتها، مع رفضها المشاركة في أي حوار، واتفقا على ضرورة حث الصين على الإسهام بدور بناء في حل القضية الكورية الشمالية، وتعزيز التعاون الثنائي مع اليابان.