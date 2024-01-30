أسباب كثرة الشامات بالجسم.. وهل تعتبر دلالة على أمراض خطيرة؟

يعاني الكثير من الناس من انتشار الشامات في أماكن متفرقة من الجسم، ويكون الأمر مزعج بسبب الشكل الغير مرغوب فيه او كثرته في جميع اماكن الجسم وظهوره في الكثير من الملابس، ويعتقد البعض ان ظهورها بكثرة قد يكون بسبب أمراض داخلية فمثلا هناك معلومات تشير الى ان كثرتها دلالة على الاصابة بالورم الميلانيني او سرطان الجلد، وتوضح "البوابة نيوز" اسباب انتشارها ودلالة الاصابة بالأمراض وققا لعدة دراسات وأطباء الجلدية.

تؤكد الدراسات أن هناك بعض حالات نادرة تتطور الشامات فيها إلى سرطان جلد، وفي الغالب يكون وحمة خلل التنسج، ولكن كلما تزداد انتشار الشامات قد يكون الخطورة هي الاصابة بالورم الميلانيني، والخطورة تبدأ مع الشامات الجديد بعد عمر العشرين وليست القديمة اوالموجودة مع الولادة فلذلك يعتبر الاطباء نمو الشامات بعد عمر العشرين امر غير طبيعي، ولكن لتحديد ان الامر قد يكون اصابة بسرطانالجلد هناك بعض الاعراض منها:

-الشعور بالألم

-تغيرات سريعة في مظهر الشامات

-حدوث نزيف او التهاب شديد فيها

-الشعور بالحكة وزيادة الامر

لذلك في حالة حدوث اي من تلك الأعراض يجب الذهاب الفوري للطبيب من اجل الكشف المبكر حتى لا يتفاقم المرض او ينتشر وسيتم بعدها اجراء طبي مثل استئصال الشامات والحد من انتشارها، وهناك عدة اسباب لانتشار الشامات بالجسم مثل "الوراثة، التغيرات الهرمونية،التعرض المباشر والمتكرر لأشعة الشمس، الشيخوخة، تناول بعض الادوية" ولكن السبب الأساسي، والمؤكد لظهورها المفاجئ غير معروف حتى الآن.