رئيس المرصد الأورومتوسطي: تعليق تمويل "الأونروا" استمرار لجرائم الإبادة الجماعية في غزة

أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن تعليق تمويل أونروا يمثل استمرارا لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة أونروا.

كما لفت إلى أن الصحف الإسرائيلية نشرت فور بدء الهجوم الإسرائيلي خطة الاحتلال باتهامه بعض موظفي أونروا بالانخراط في أعمال تخريبية.

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.