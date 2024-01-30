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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل إلزام الأجانب باستخراج بطاقة إقامة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي

البوابة نيوز
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أكد مصدر أمني أنه يتعين على الأجانب عدا حاملي بطاقة الإقامة بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة صالحة لهم وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة التي سيتم إصدارها بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة علما بأنه لن يتم التعامل من جانب المؤسسات الرسمية مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.

وأضاف المصدر في تصريحات  خاصة لـ البوابة نيوز أنه بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية يتعين عليهم تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف او تكاليف إصدار بطاقة إقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات أجنبية بقيمة ١٠٠٠ دولار شريطة وجود مستضيف مصري وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

البوابة نيوز الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الإدارة العامة للجوازات صورة غير شرعية مؤسسات الدولة للتحول الرقمي غير شرعية الخدمات التي تقدمها الادارة العامة