تفاصيل إلزام الأجانب باستخراج بطاقة إقامة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي

أكد مصدر أمني أنه يتعين على الأجانب عدا حاملي بطاقة الإقامة بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقة صالحة لهم وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقة الإقامة التي سيتم إصدارها بما يضمن حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة علما بأنه لن يتم التعامل من جانب المؤسسات الرسمية مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز أنه بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية يتعين عليهم تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف او تكاليف إصدار بطاقة إقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات أجنبية بقيمة ١٠٠٠ دولار شريطة وجود مستضيف مصري وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر.