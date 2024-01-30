تخصيص 76 قطعة أرض صناعية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء وطرحها للمستثمرين بالمجان

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تخصيص 76 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء من خلال إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي ، في اطار دفع عجلة التنمية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال للتيسير على المستثمرين.

وجاري توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية .

وأوضحت الهيئة أن القطع المطروحة منطقة بئر العبد بشمال سيناء تقرر طرحها للمستثمرين بالمجان وذلك تنفيذا للقرار الرئاسي بمنح الأراضي بالمنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار بشمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة.

وأعلنت رئيس الهيئة عن انه سيتاح سحب الكراسات أمام المستثمرين اونلاين بدءًا من يوم الاربعاء الموافق 31 يناير وحتى الخميس الموافق 22 فبراير 2023، على ان يستمر تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.

هذا وتتم كل إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني (www.ida.gov.eg)، ثم الدخول على (خريطة الاستثمار الصناعي) وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.