تأجيل محاكمة المتهم بانتحال صفة مندوب لسرقة الشقق السكنية بالقاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل يزعم أنه مندوب لشركة إبادة الحشرات، بعد اتهامه بسرقة شقق المواطنين، لجلسة 18 فبراير المقبل.

كان قد تم ضبط المتهم وهو داخل العقار، حيث كان بحوزته فواتير مزورة لشركة إبادة الحشرات ومبالغ نقدية، إلى جانب بخاخة مبيدات حشرية.

وكشفت المجني عليها في التحقيقات أن المتهم استغل دوره كمندوب ليقتحم شقتها ويحاول سرقتها بعد أن أيقنت أنه لا ينتمي للشركة المزعمة، وبفضل سرعة رد فعلها واستغاثتها، تمكنت من تجنب السرقة ودفع المتهم للفرار.

وأقر المتهم، بأنه كان يقوم بالاحتيال على ضحاياه بتقديم نفسه على أنه مندوب لشركة إبادة الحشرات. وأضاف أن المال الذي تم ضبطه هو نتاج جرائم سرقته، مع اعترافه بارتكابه لحوادث سرقة أخرى بنفس الأسلوب.