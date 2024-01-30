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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حملة أمنية موسعة.. ضبط عدة عناصر إجرامية متهمين بجرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية موسعة في محافظة القاهرة، بهدف ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق نتائج إيجابية من خلال ضبط عدة مجموعات إجرامية تورطت في أنشطة سرقات مختلفة.

وتم ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر؛ إذ كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا متخصصًا في سرقة مواتير المياه باستخدام أسلوب الفك، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات.

كما تم ضبط عاطل آخر يختص في سرقة المنازل بأسلوب خلع الأبواب، اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة وكشف عن المسروقات بالتعاون مع عميله.

وتم أيضا ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين يرتكبون جرائم سرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم ضبطهم بحوزتهم أسلحة وهواتف مسروقة، وكشفوا عن 3 عملاء متورطين.

وفي حادثة أخرى، تم ضبط عاطلين قاموا بسرقة سيارة في الوايلى، وبالتحقيق معهما اعترفا بالواقعة وتم استعادة السيارة المسروقة.

وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار جهود الدولة للقضاء على الجريمة وتعزيز الأمان في المجتمع.

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