احذر جرثومة المعدة.. ما المسموح والممنوع من الأطعمة والمشروبات؟

انتشرت في الأونة الأخيرة أمراضًا تصيب الجهاز الهضمي وتؤثر على صحة الانسان وهي جرثومة المعدة وهي بكتيريا مسببه للمرض ولها الكثير من الأعراض التي تشمل ألم مستمر بالمعدة وصعوبة القدرة علي تناول الطعام، ويجب الاهتمام بالعلاج وعدم الإهمال؛ لأنها تشكل خطرًا علي صحة الإنسان.

وأكد الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة والكبد، يحب الفحص والتأكد بالتحليل للبرازيل التي توضح مدى الإصابة بجرثومة المعدة وفي حالة الإصابة يجب تجنب بعض الأكلات الحريفة والمسبكات.

وأضاف أستاذ الباطنة ضرورة تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، لأنها تسهل عملية الهضم، وتقلل الإصابة بالالتهابات؛ لأنها تحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف، كما يسمح لمرضي جرثومة المعدة تناول الغذاء الذي يتكون من الحبوب الكاملة ، لأنها غنية بمصادر هامه من العناصر الغذائية المهمة للمعدة، وغنية بالألياف وبعض الفيتامينات الهامة.

هذا بالإضافة إلى الأطعمة مثل منتجات الألبان قليلة الدسم، وتقليل الدهون وممكن تناول الدواجن واللحوم والاسماك بالقدر اللازم لمرضي جرثومة المعدة البروتين الحيواني.

كما حذر أستاذ الباطنة، بعض الأطعمة التي يجب منعها على مرضي جرثومة المعدة، ومنها، السكريات والاطعمة الحريفة والدهون؛ لأنها تؤدي إلى زيادة التهاب المعدة وصعوبة الهضم.

والابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي والنسكافية لأنها ترفع من حموضة المعدة وتتسبب في زيادة أعراض جرثومة المعدة؛ ولتقليل أعراض جرثومة المعدة علي المرضي اتباع هذه النصائح المفيدة ، ومنها:

- تقسيم الوجبات اليومية من 5 إلى 6 وجبات طوال اليوم.

- عدم التدخين يعد من النصائح التي تقلل حدة المرض.

- النوم والراحة 8ساعات في اليوم يساعد علي الشفاء.

- تجنب تناول الأطعمة المحفوظة والسريعة لأنها تعد من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بجرثومة المعدة.