الأربعاء.. وزارة الهجرة تنظم ندوة بمعرض الكتاب لأبناء المصريين بالخارج

طالبت وزارة الهجرة المصريين المتواجدين في مصر لقضاء إجازة نصف العام، بالحجز لأولادهم لحضور ندوة تثقفية تحت عنوان: دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي".

وجاء نص البيان الصادر عن وزارة الهجرة كالتالي:

"لكل المصريين بالخارج الموجودين مع أبنائهم في إجازة داخل مصر حاليًا، سجلوا لحضور ندوة خاصة بعنوان "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، والتي تنطلق في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبمشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والسفيرة سامية بيبرس عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري للتنمية والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز الهوية الوطنية بالمجلس.

وذلك يوم الأربعاء القادم 31 يناير الجاري من الساعة 2:30 مساءً إلى 3:30 مساءً في جناح الأزهر الشريف داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

الدخول والتسجيل على الرابط التالي: https://forms.gle/Ljyq1BMMrfmhy6XF7".