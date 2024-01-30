"آداب وأخلاقيات المهنة".. ورشة عمل للعاملين بكلية الآداب عين شمس

تستأنف كلية الآداب جامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي ورش العمل المجانية لأعضاء الجهاز الإداري والعاملين بالكلية لرفع وتطوير مهاراتهم و كفاءتهم؛ إذ قدمت حنان كامل عميد الكلية ورشة عمل بعنوان "آداب وأخلاقيات المهنة" تناولت خلالها حقوق وواجبات الإداريين وكيفية تطوير الذات.

وأكدت أن تقدم الإدارات ورفع كفاءة المؤسسة الحكومية قائم على محاور وعوامل رئيسية أهمها المسؤلية الأخلاقية لدي العاملين بالكلية، مشيرة إلى مفهوم كلمة الأخلاق، وأن جميع الأديان السماوية تحثنا على التمتع بالأخلاق التي تتضمن التشريعات، والعبادات، والعقائد.

وأكدت أن "الدين المعاملة" وأن الشخص هو الرقيب على نفسه وأن عمله الذي يقوم به هو مسخر لقضاء حوائج الناس سواء زميل أو من الجمهور فيتوجب عليه أن يراعي الواجبات والحقوق والقوانين التى تنسق العلاقة بينه وبين الزملاء فى العمل أو الجمهور ممثل في (الطلاب وأولياء الأمور).

وأكدت حنان كامل أن الكلية ملتزمة بتتفيذ تعليمات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المؤسسات الحكومية وتطبيق التحول الرقمي الإلكتروني لتخفيف العبء على المواطنين وقضاء أمورهم بكل يسر.

كما أشارت إلى أن تطبيق مبادئ الاحترام والإخلاص والمودة وترك الأهواء الشخصية والمجاملات التي تهدد الصالح العام هو من أهم دعائم النهوض بالكلية ويجب على المديرين الانتباه إلى هذه النقاط عند تقييم أداء العاملين، بأسلوب عادل وعلى أسس ومعايير، ولفتت إلى أن شعور الموظف بالمسؤولية يجعله حريص على استثمار الوقت، وعدم قضاؤه في أداء أعمال أخرى.

ولفتت إلى أهمية التحلي الإخلاص وتقبل العمل في الكلية كرسالة وليس كوظيفة فقط بعيدا عن الرغبات والطموحات الشخصية.

وفي نهاية الورشة، طرحت كامل الأسئلة عن مدي الرضاء الوظيفي لدى الحضور، وتلقت المقترحات لتطوير الكلية، مؤكدة أن الكلية تسعى إلى الالتزام بتطبيق هذا الميثاق الأخلاقي بمجموعة من الإجراءات.