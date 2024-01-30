اليونسيف: 30% من طواقمنا يعملون لإيصال الغذاء والملابس للأطفال في رفح وغزة

وصف المسؤول الإعلامي في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونيسف”، جوناثان كريكس، الوضع في قطاع غزة بـ "الكارثي"، في ظل وجود أكثر من 26 ألف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء.

وقال كريكس في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء إن "المنظمة تبذل قصارى جهدها لتوفير الإمدادات الطبية للمستشفيات"، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المراكز الطبية خرجت عن الخدمة.

وأعرب عن شكره للحكومة المصرية على سرعة إدخالها لشاحنات المساعدات إلى غزة، لافتا إلى أن هناك حاجة لدخول المزيد من الشاحنات الإغاثية إلى شمال ووسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن الطواقم الاغاثية التابعة لمنظمة اليونسيف تجد صعوبة كبيرة في إيصال المساعدات فى مناطق قطاع غزة كافة، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، مؤكدا أن 30 % من الطواقم يعملون في رفح وقطاع غزة لإيصال المساعدات والغذاء والملابس الشتوية إلى الأطفال المحتاجين.

وقال المسئول الأممي "نعمل على إيصال المساعدات إلى نحو 40 ألف طفل في غزة ممن يعانون من نقص المياه والإصابة بالأمراض التنفسية والمعدية"، مشددا على أن الأطفال دون الخامسة يواجهون خطر نقص الغذاء.

وأضاف أن هناك أكثر من 300 مدرسة في غزة تحولت إلى ملاجئ، في حين تضرر القطاع التعليمي أيضا بشكل كبير منذ بدء الحرب.