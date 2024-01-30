جامعة المنوفية تستأنف عملها لاختيار الوظائف القيادية

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 11:39 ص

استأنفت اللجنة العليا بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد، عملها لاختيار الوظائف القيادية من الأمناء المساعدين ومديري العموم بالإدارة العامة للجامعة والكليات لإجراء مقابلات المتقدمين.

وضمت عضوية اللجنة الدكتور صبحی شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف الفقی وكيل كلية الحقوق، والدكتور أشرف شمس الدين أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مدينة السادات .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة اليوم استقبلت ٢٥ من المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام بكلية الآداب، وكلية الحقوق وكلية الذكاء الاصطناعي.

وأكد القاصد، أن اللجنة استمعت إلى مقترحات المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للإدارات العامة التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال بها، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، مضيفا: أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير والقوانين المنظمة وتطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.