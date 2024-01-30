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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد وداع كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
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وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من العاصمة الإيفوارية أبيدجان عقب وداع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

‏كان المنتخب الوطني قد خسر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخب بهدف لكل فريق

‏المنتخب الوطني لم يقدم الأداء المنتظر منه في كأس الأمم الإفريقية سواء في دور المجموعات الذي خاض في ثلاث مباريات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي وانتهت بنفس النتيجة التعادل 2-2في كافة المباريات
سادت حالة من الحزن على لاعبي المنتخب الوطني عند وصولهم مطار القاهرة بسبب الخروج الغير متوقع أمام الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر ولم يقدم المستوى الذي كانت تتوقعه منه الجماهير المصرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة الماضية.
‏غاب عن المنتخب الوطني الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى الذي أجرى عملية جراحية عملية في الكتف في ألمانيا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كاب فيردي.
ورفض جميع أفراد البعثة التعليق علي الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية .

اتحاد الكرة منتخب مصر فيتوريا