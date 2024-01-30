موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثانى الثانوي بالمنيا

أوضحت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثانى الثانوي 2024 في محافظة المنيا من المحتمل أن تعلن خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل 2024، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وتدقيق النتيجة.

وأوضحت المصادر أنه قد تم الانتهاء من جزء كبير من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، وجاري المراجعة النهائية للنتائج، تمهيداً لاعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي، وإعلانها رسمياً للطلاب مرجحا أنها ستعلن خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل 2024.

هذا وسوف تكون نتيجة طلاب الصف الأول والثانى الثانوى متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وذلك بعد الإعلان عنها رسميًا.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا، قد بدأت يوم 16 يناير 2024، وانتهت يوم 24 يناير الجاري، ويشارك في امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة المنيا، نحو 100 ألف طالب وطالبة، موزعين على 650 مدرسة، حيث أجرى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة عدة جولات لمتابعة سير أعمال الامتحانات.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في محافظة المنيا، خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، ولم ترصد غرفة عمليات متابعة امتحانات نصف العام الدراسي بمديرية التربية والتعليم أي شكاوى بوجود أسئلة من خارج المناهج.

هذا وتسيرأعمال التصحيح والمراجعة بشكل جيد، ومن المتوقع أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، قبل يومين من موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثانى الثانوي 2024 في محافظة المنيا.