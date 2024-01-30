تعرف على تاريخ اختراع التكييف وكيف تطور عبر العصور؟

مكيف الهواء من اهم الاختراعات التي توصلت اليها البشرية فهو جهاز مهم ومستخدم في العالم سواء في الصيف او الشتاء فاصبحت هناك الكثير من الاجهزة التي تعمل لتبريد الجو وتحويل الوضع لتدفئة الجو.

اختراع الجهاز مر عليه سنوات طويلة وشكله اختلف كليا عن بداية ظهوره حتى الآن وتبرز "البوابة نيوز" تاريخ اختراعه ومراحل تطويره.

اخترع التكييف لاول مرة عام ١٩٠٢ من قبل المخترع ويليس كاريير وهو مهندس امريكي قام باختراع اول جهاز باستخدام فكرة الماء المتبخر لتبريد مساحة كبيرة.

ولكن قبل اختراع المهندس كاريير بالاف السنين توصل المصريين القدماء لنفس الفكرة كعادتهم فانهم سابقين لكل شىء وكان لديهم تطور هائل فهم اول من انشاوا فكرة استخدام المياه لتبريد الاماكن وخفض درجة حرارة المنازل عن طريق تعليق الحصائر الرطبة على مداخل وجدران المكان فأدى الماء المتبخر من الحصائر الرطبة إلى تقليل درجة حرارة الهواء الداخلي وإضافة الرطوبة المنعشة للهواء الصحراوي الجاف وبعد فترة من اختراع المصري القديم قام الرومان بتطوير الفكرة لنظام مكيف هواء بدائي باستخدام قنوات مائية شهيرة لتعميم الماءالعذب باستخدام انابيب داخلية وهي طريق أدت لانخفاض كبير في درجة حرارة الهواء داخل المكان التي اقاموا به التجربة.

وفي عام ١٧٥٨ بدأت تجارب جديدة لتطوير مكيف الهواء الحديث وبدأ المخترع الامريكي بنجامين فرانكلين، ثم في عام ١٨٢٠ قام مخترع بريطاني مايكل فاراداي بتجربة تبريد الغازات، وفي عان ١٨٥١ قام طبيب بامريكا باستخدام آلك غوري الهواء المضغوط على مرضى الحمى الصفراء لإبقائهم هادئين وكانت تقوم الآلة بانشاء نظام تبريد مقترح وحصل على براءة اختراع واعتبرت آلته اول اختراع سهل التبريد الميكانيكي واول اختراع يشبه مكيف الهواء، وتوقف التطور حتى عام ١٩٠٢ حتى بدأ المخترع ويليس كاريير بمهمته بإنشاء نظام لمعالجة الهواء وبحلول عان ١٩٠٣ كان قد صمم نظام ساهم في تغيير قواعد آلة تبريد الهواء.

تواجد مكيف الهواء في المصانع والمطاحن لسنوات طويلة بعد اختراع طوال القرن العشرين ولم يكن يتواجد بالمنازل حتى تام ١٩١٤ بعدما تعاقد المليونير مينا بوليس مع شركة كاريير لتثبيت المكيف في قصره ثم في عام ١٩٢٥ استخدم المكيف في افتتاح مسرح كبير ومغلق ونجح الامر بقوة فانتشر في دور السينما واماكن العمل التي كان يعاني الموظفين فيها من ارتفاع درجات الحرارة، ولكن توقفت صناعة المكيف خلال الحرب العالمية الثانية ومع حلول الخمسينات عادة صناعته من جديد، حتى عام ١٩٦٥ اصبحت ١٠٪؜ من المنازل الامريكية تمتلك وحدات مكيف الهواء.

ولكن مع حلول عام ٢٠٠٧ اصبح ٨٦٪؜ من المنازل لديها مكيف هواء ولكن كانت النسبة ترتفع خلال هذه السنوات بمعدل بطىء، وفي الوقت الحالي اصبحت المكيفات منتشرة عالميا بالمنازل والمحلات واماكن العمل وتختلف انواعها واشكالها وبفضلها اصبح الناس قادرون على الانتشار والتنقل والسفر والعيش والتواجد في اماكن كان يصعب التواجد فيها من قبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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