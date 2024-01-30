آخر يوم.. "قيد الصحفيين" تعقد الجلسة الأخيرة للجنة المشتغلين

تختم لجنة القيد، بنقابة الصحفيين، اليوم برئاسة هشام يونس وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، انعقادها، للجنة المشتغلين يومها الثالث، لنقل الزملاء الذين أمضوا مدتهم القانونية، من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.

ومن المقرر أن تبدأ انعقاد الجلسة الأخيرة للجنة؛ لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين الساعة الحادية عشر و اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير الجاري.

وكان قد أكد هشام يونس في تصريحات له أنه سوف تعقد لجنة مشتغلين أخرى خلال النصف الأول من شهر فبراير المقبل للزملاء الذين أمضوا مدتهم الزمنية للنقل من جدول تحت التمرين إلى المشتغلين.