بطلة "Oppenheimer" تفجر مفاجأة أثناء تصوير مشهدها الجريء

كشفت النجمة فلورنس بيو، عن كواليس تصوير مشهدها الجريء مع النجم كيليان مورفي، في فيلم الدراما “Oppenheimer” للمخرج كريستوفر نولان، والذي تصدر ترشيحات الأوسكار لعام 2024.

وقالت بيو خلال لقائها في حلقة نقاشية عن الفيلم، أنه “في منتصف مشهدنا الجنسي، تعطلت الكاميرا. لقد تعطلت عندما كنا عاريين، ولم يكن ذلك توقيتًا مثاليًا”.

وأضافت الممثلة أنه عندما وصل شخص ما لإصلاح الكاميرا، اعتقدت أن “هذه هي لحظتي للتعلم”، وسألت فني الكاميرا: “أخبرني إذن، ما هو الخطأ في هذه الكاميرا؟”

ومدحت الممثلة فريق الإنتاج الكامل لنولان، قائلة: إن "كل شخص في هذه المجموعة كان على دراية كبيرة وكان مستعدًا جدًا لصنع هذا النوع من الأفلام بحيث لم تكن هناك لحظة مملة. كان كل شيء مذهلاً. لقد شعرنا وكأننا محظوظون بالتواجد هناك في كل ثانية من اليوم". وفق موقع فارايتي.

وتدور أحداث “Oppenheimer” في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.