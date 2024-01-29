نجوم الرياضة والسياسة في عزاء العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق "فيديو"

توافد نجوم الرياضة والسياسة والشخصيات العامة في مراسم عزاء العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي العامري فارق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق مساء الجمعة الماضية، بعد صراع طويل مع المرض عقب تعرضه لجلطة ونزيف في المخ خلال تواجده في النادي الأهلي.

وتواجد في عزاء العامري فاروق، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم ورموز كرة القدم السابقين وعلى رأسهم طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة الأسبق وكمال درويش رئيس الزمالك الأسبق، وحسين لبيب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل ومختار مختار ومحسن صالح وزكريا ناصف وهاني رمزي وسيد عبدالحفيظ ورمضان صبحي.

وشهد عزاء العامري فاروق تواجد ايضا المستشار عمر مروان وزير العدل وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وشريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة، وشريف إكرامي، ووليد سليمان، ومحمد شوقي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.