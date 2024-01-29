ضربه بشومة.. مصرع مسن على يد نجله خلال مشادة بينهما بإحدى قرى الدقهلية

لقى مسن في العقد السابع من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابته عقب تعدي نجله عليه بضربه بشومة على رأسه خلال مشادة نشبت بينهما لخلافات مادية ورغبة المتهم في بيع قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده، وذلك بعزبة الرغام التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي بوصول شخص يدعى حسين المرسي حسان محمد 61 عامًا، مزارع، مقيم بعزبة الرغام التابعة للمركز مصابًا بنزيف داخلي بالمخ وتوفي فور وصوله ادعاء تعد من نجله.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه اتهموا نجله ويدعى "حسان" 32 عامًا، مزارع، بالتعدي على والده بالضرب على رأسه بشومة، بالإشتراك مع شقيق زوجته ويدعى ال.س وذلك بسبب خلافات مادية بين المجني عليه ونجله ورغبة الأخير في بيع قطعة أرض زراعية مملوكة للأب إلا أنه رفض.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة وصرحت بتسليمه لذويه لدفنه.