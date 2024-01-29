تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة بسبب علبة حلوى بطنطا وعرضه على مستشفي الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، تأجيل القضية المتهم فيها عجوز بقتل جارته المسنة بسبب علبة حلوى في منطقة الاستاد بطنطا، وعرض المتهم علي مستشفى الأمراض النفسية لبيان سلامة قواه العقلية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من قسم أول طنطا ببلاغ الأهالي بقيام مسن بقتل جارته بسكين بسبب خلافات بينهم بمنطقة الاستاد بطنطا .

وتبين من تحريات مباحث قسم أول طنطا أن المتهم خرج من منزله متعقب المجني عليها و استقل الأتوبيس الذي تستقله، وفي إحدى المحطات أخرج سكينًا من ملابسه ملفوف بورق، وقام بطعن جارته بـ12 طعنة في كل أنحاء جسدها، حتي لفظت أنفاسها في الحال وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا، وجري القبض على المتهم واعترف بجريمته بسبب خلافات بينهم على علبة حلوى وتوعد للانتقام منها، وتم إحالته لمحكمة الجنايات للمحاكمة.